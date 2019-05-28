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Новости » Политика 28 мая, 2019, 23:12
Турчинов: Видео Данилюка относительно исчезновения серверов не имеет отношения к СНБО

Приведенный новым секретарем СНБО Александром Данилюком видеоматериал о пропаже серверов с секретной информацией не имеет отношения к СНБО и был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

По словам Турчинова, Данилюк на своей странице в Facebook показал отсутствие компьютерной техники в помещениях, подробно не объяснив зрителям, где происходит эта съемка.

«А в связи с его назначением Секретарем СНБО Украины у наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются Аппарата СНБО. Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая)», – пояснил экс-секретарь СНБО.

Турчинов подчеркнул, что «главный ситуационный центр СНБО находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной, где работает в штатном режиме».

«Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в Аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться», – добавил он.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в АП исчезли все серверы с секретной информацией.
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Александр ТурчиновАлександр Данилюксекретностьновости Украиныновости политикиСНБО
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