Теперь оснований для недопуска Саакашвили в Украину нет, – пограничники

Оснований для недопуска бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили на территорию Украины больше нет.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы Олега Слободяна.

«Гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию Украины», – отметил Слободян.

По его словам, Саакашвили было запрещено пересекать границу с Украиной, «как лицу без гражданства на основании незаконного нарушения границы», а сейчас эти обстоятельства исчезли.

Напомним, что 28 мая Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за указ о восстановление его гражданства Украины.

21 апреля Михеил Саакашвили заявил, что обратился в уполномоченные органы власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд.

В ответ государственная пограничная служба отметила, что Саакашвили не имеет оснований для законного въезда на территорию Украины.

Саакашвили выдворили с Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд до 13 февраля 2021 года.

Сейчас Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

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