Супрун объяснила, как жизнь в городе влияет на психическое состояние человека

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как городское пространство влияет на психическое состояние человека.

Об этом она написала в Facebook.

«Когда мы слышим «здоровый город», то прежде всего на ум приходят парки, велосипедные дорожки, чистые воздух и вода. Но здоровье это не только тело, но и психика», – пишет она.

По словам Супрун, город очень сильно влияет на наше психическое состояние. Он может как ухудшать его, усиливая тревожность, ощущение одиночества и беспомощности, так и способствовать психическому здоровью. Для этого город должен способствовать взаимодействию и деятельности людей, быть безбарьерным и зеленым.

«Начнем с взаимодействия с другими людьми и возможности быть активными – общественных пространств. Мы существа социальные, и наш мозг воспринимает социальную изоляцию как физическую боль. Невозможность быть с другими или опасность, как-то риск быть сбитым машиной – это мощный источник стресса», – подчеркивает чиновница.

Она отмечает, что люди, которые живут в городах или районах, которые не дают возможности развивать соседскую общину, где никто никого не знает, или в современных «гетто» – имеют большие шансы развить психическую болезнь. Зато, общественные пространства, дают возможность общаться, знакомиться, чувствовать себя в безопасности, заниматься спортом или танцевать под открытым небом, способствуют психическому здоровью горожан. Очень хорошо, когда местная власть обустраивает пешеходные зоны, ярмарки, парки и площадки.

«Мы также можем и сами брать ответственность и обустраивать пространство вокруг себя и ради себя. Замечательными примерами гражданской самоорганизации является Сквер Небесной Сотни и Samosad, Шелковичный сквер в Славянске, Киноступени в Константиновке. Вы даже можете выйти в парк с колонкой и друзьями и устроить танцы. Такая активность – это действие, социальное взаимодействие и профилактика нейродегенервативных болезней. Оккупируйте улицы!», – подчеркнула медик.

Другая основа психического здоровья, пишет Супрун, – это инклюзивность города, его безбарьерность. Прежде всего она связана с возможностью взаимодействовать. «Хороший дизайн создает возможности, плохой – уничтожает» (англ. «good design enables, bad design disables»).

«Как на коляске, с ребенком в коляске, попасть в троллейбус, спуститься в метро и сделать пересадку? Никак. Вследствие барьерности наших городов многие люди становятся изолированными или должны отчаянно преодолевать препятствия каждый день. Представьте, что могут чувствовать, стоя перед подземным переходом, отец или мать с коляской, человек пожилого возраста, который может упасть и сломать шейку бедра, ветеран, который пока ждет протез ноги и передвигается на костылях», – отмечает руководитель Минздрава.

Она также говорит, что каждый из нас может рано или поздно беспомощно смотреть на лестницу. И поэтому советует делать две вещи:

По возможности, отходить от антисоциальных подземных переходов и лестниц, и обустраивать наземные переходы, пандусы и удобный общественный транспорт. Там, где светофоры уже есть, стоит обустраивать наземные переходы.

Помогать друг другу. Если вы видите, что человеку трудно спускаться или подниматься по лестнице, открыть дверь и проехать с коляской, помогите. Часто мы стесняемся просить прохожих о помощи. А если вам нужна – обращайтесь к окружающим. Выиграют от этого все. Когда мы помогаем другим, то сами при этом чувствуем себя счастливыми. Сопричастность нам нужна.

«И третья опора нашего психического здоровья в городе – это деревья и всякая растительность», – отметила Супрун.

Исследования показали, что даже 20 минут пребывания среди деревьев и зеленых насаждений снижают уровень кортизола, то есть помогают преодолевать стрессовое состояние.

Наблюдение за птицами британские врачи прописывают как успокоительное средство.

Чем больше парков и скверов в пределах пешеходной досягаемости, то меньшие шансы заболеть на психическую болезнь.

Зеленые насаждения во всем мире – это признак элитности района и залог лучшего здоровья жителей.

«Стоит заботиться о тех деревьях, которые уже есть: не рубить, не кронировать их «под спичку», не уничтожать выхлопными газами пробок. Если дерево погибло, на этом месте стоит посадить новое, а не припарковать автомобиль. Каждый из нас может озеленить свой балкон, или посадить дерево или куст в общественном пространстве», – резюмировала Ульяна Супрун.

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