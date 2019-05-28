СМИ обнаружили у чиновника на Сумщине паспорт РФ, полученный в Крыму после аннексии

Журналисты обнаружили у начальника управления Госпродпотребслужбы Сумской области Виталий Моисеенко российский паспорт, который он якобы получил после аннексии Крыма Россией. Чиновник говорит, что гражданства РФ не имеет, но в Крыму он работал после 2014 года.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на расследование сумской журналистки Алены Щербаковой совместно с аналитиком Transparency International (Россия) Романом Романовским.

Как отмечает издание, лицо с гражданством другой страны не может быть государственным служащим. В областном управлении СБУ не отреагировали на просьбу журналистки сообщить, была ли проверка в отношении Моисеенко.

«Как выяснила журналистка, Виталий Моисеенко получил российский паспорт в оккупированном Севастополе 19 июня 2014 года. Дата и место рождения Моисеенко совпадают и в украинском, и в российском документах. Основанием для выдачи паспорта гражданина России стало свидетельство о рождении, которое было получено в апреле 2014 года в городе Богодухов Харьковской области – именно там родился Виталий Моисеенко», – говорится в сообщении.

Журналисты также определили по данным паспорта РФ, что у него есть российский индивидуальный налоговый номер в официальном реестре Федеральной налоговой службы РФ. Таким образом они верифицировали чиновника.

«К тому же журналисты проверили упомянутый паспорт гражданина России в открытом федеральном реестре недействительных документов России. Паспорт на имя Виталия Моисеенко там не значится – следовательно, это свидетельствует о том, что он действителен и до сих пор», – отмечают журналисты.

В паспорте гражданина России Моисеенко адресом регистрации указан город Севастополь, улица Парковая 6-11.

Как выяснили журналисты, это адрес одного из зданий Академии Военно-морских сил Украины имени Нахимова. После оккупации Крыма Россией это учебное заведение включили в структуру Министерства обороны России. А помещение, в котором прописан госслужащий, является казармой военно-морской академии.

Действующее украинское законодательство запрещает лицу с двойным гражданством занимать должность государственного служащего. Согласно Закона Украины «О государственной службе» (ст.19, п. 2, ст. 84), если факт гражданства другой страны становится известным, к чиновнику должны применить дисциплинарное наказание и уволить с работы.

Кроме того, юристы Института регионального развития прессы обратились к Главного управления СБУ в Киеве относительно открытия производства по статье 111 Уголовного кодекса Украины («государственная измена») .

Впервые информация о двойном гражданстве Виталия Моисеенко была публично озвучена на сессии областного совета в Сумах в марте 2016 года. Журналисты направили запрос в СБУ с просьбой предоставить информацию относительно результатов проверки озвученных там фактов, но ведомство никаких данных по запросу не предоставило.

Сам Виталий Моисеенко отрицает наличие у него российского гражданства. Вместе с тем он подтверждает, что был прописан по указанному в российском паспорте адресу, когда еще жил в Севастополе как гражданин Украины. Моисеенко оставался работать в Крыму до 2015 года, то есть и после аннексии полуострова. В 2016-м был назначен советником председателя Сумской облгосадминистрации.

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