Скандальное заявление Садового: Балога заподозрил мэра Львова в самопиаре

Я не верю в отставку Садового. У Андрея Ивановича все же есть ресурс накануне выборов в Верховную Раду. Он один из участников гонки. И, скорее всего, никакой отставки не будет.

Об этом в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK заявил экс-председатель Закарпатской ОГА, народный депутат Украины нескольких созывов Виктор Балога.

Народный избранник, отвечая на вопрос ведущей, почему депутаты Львовского городского совета хотят отставки мэра Львова и лидера партии «Самопомощь» Андрея Садового, отметил следующее:

«Мне кажется, что если Садового снимут с должности, то это в первую очередь благодаря его позиции. Ведь он не может найти общую политическую платформу с депутатским корпусом для развития Львова. Вот они 4 года работали, а сегодня есть некий страх того, что может быть снятие»,– отметил Виктор Балога.

В то же время он признался, что не верит в досрочное прекращение полномочий городского председателя Львова.

«Я не верю. У Андрея Ивановича все же есть ресурс накануне выборов в Верховную Раду. Он же один из участников гонки. И, скорее всего, никакой отставки со стороны местного парламента не будет»,– заявил Балога.

Как сообщалось, во Львовском городском совете зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении полномочий мэра Львова Андрея Садового. В ответ он предложил проводить одновременно досрочные выборы и городского головы, и депутатов.

Напомним, председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском городском совете Маркиян Лопачак заявлял, что подыгрывание российскому бизнесу мэром Львова Андреем Садовым, в частности передача без согласований с депкорпусом 28 млн грн российскому бизнесмену Игорю Чуркину, стало «последней каплей».

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