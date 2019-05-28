Шуфрич пожаловался ГПУ на Порошенко и Турчинова, – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что народный депутат Нестор Шуфрич подал в Генпрокуратуру заявление на экс-президента Петра Порошенко и экс-главу СНБО Александра Турчинова.

Он обвиняет их в государственной измене, сообщает Новое Время со ссылкой на эфир в ICTV.

«Последние дни деятели прошлого начали забрасывать нас десятками заявлений о совершении преступления. Одно из них я взял с собой. Известный господин Шуфрич принес в Генпрокуратуру заявление о совершении Турчиновым и Порошенко преступления. По его заявлению, они посмели дать приказ войскам стрелять в тех, кто оккупировал нашу землю, а значит должны ответить, как он считает, по статье 111 Уголовного кодекса — государственная измена», — заявил Луценко.

Он отметил, что «такие заявления» – еще одна причина того, почему он отказывается идти в отставку.

Добавим, Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку после парламентских выборов.

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