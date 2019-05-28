Штаты продолжат помогать Украине нарастить военную мощь, – Волкер

Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничество с Украиной для наращивания ее военных возможностей, включая поставку боевого (летального) оружия.

Об этом во вторник во время видеоконференции заявил специальный представитель Государственного департамента США в отношении Украины посол Курт Волкер, сообщает Укринформ.

«Украина, как и любая другая страна мира, имеет право на самооборону, это право закреплено в Хартии ООН. По определенным причинам предыдущей администрацией было принято решение не помогать Украине с (развитием) ее оборонных возможностей, в частности боевых оборонительных способностей. Сейчас это отменено, и США готовы сотрудничать с Украиной, как мы это делаем с другими странами, поддерживая их законные оборонные нужды», – подчеркнул Волкер.

Он напомнил, что бюджет США предусматривает зарубежное военное финансирование, которое утверждается Конгрессом. В случае с Украиной, по его словам, такое финансирование направляется на поставки необходимого оборудования, такого как противотанковые и антиснайперские системы. США будут продолжать консультации с Украиной относительно того, какими являются его законные оборонные нужды и что США могут предоставить.

«Мы также открыты для военной торговли, когда Украина закупает военное оборудование в Соединенных Штатах, и это нормальный курс развития оборонных возможностей», – отметил американский дипломат.

По его словам, в случае с Украиной это особенно важно, поскольку она испытывает нападения ежедневно. «Страна остро нуждается в укреплении собственных оборонных возможностей, чтобы предотвратить любые дальнейшие потери территории вдоль линии разграничения и создать условия, при которых мирные переговоры будут возможны», – добавил Волкер.

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