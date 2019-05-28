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Новости » Мир 28 мая, 2019, 11:47
Сербия привела армию в полную боеготовность после арестов в Косово

Сербия приказала своим войскам сохранять полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция «ворвалась» в населенные сербами районы и произвела несколько арестов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AP.

Государственное телевидение Сербии сообщило во вторник, что специальная полиция Косово «ворвалась» в Северное Косово и произвела несколько арестов.

В связи с этим президент Сербии приказал привести войска в полную боеготовность.

Никаких подтверждений полицейской акции со стороны Приштины получено не было.

Официальный представитель сербского правительства Марко Джурич заявил, что действия косовской полиции направлены на запугивание и изгнание сербов из Косово и представляют собой не только угрозу стабильности, но и представляют прямую угрозу миру.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич признал потерю контроля над Косово.
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КосовоСербияновости мира
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2019-05-28 14:19 :18