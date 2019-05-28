Сербия привела армию в полную боеготовность после арестов в Косово

Сербия приказала своим войскам сохранять полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция «ворвалась» в населенные сербами районы и произвела несколько арестов.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AP.
Государственное телевидение Сербии сообщило во вторник, что специальная полиция Косово «ворвалась» в Северное Косово и произвела несколько арестов.
В связи с этим президент Сербии приказал привести войска в полную боеготовность.
Никаких подтверждений полицейской акции со стороны Приштины получено не было.
Официальный представитель сербского правительства Марко Джурич заявил, что действия косовской полиции направлены на запугивание и изгнание сербов из Косово и представляют собой не только угрозу стабильности, но и представляют прямую угрозу миру.
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич признал потерю контроля над Косово.