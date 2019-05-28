Саакашвили предложил Луценко встретить его в Борисполе
Михаил Саакашвили пригласил генпрокурора Луценко встретиться в аэропорту «Борисполь».
Об этом Михаил Саакашвили сообщил в Telegram.
Саакашвили пригласил генпрокурора Юрия Луценко встретить его в аэропорту.
«Вчера твой прокурор Кулик подробно рассказал, как вы фальсифицировали уголовное дело против меня. Так что, если я преступник, то можешь прийти завтра встретить меня вместе со своими следователями прямо в аэропорту, Юрчик!», – написал экс-глава Одесской ОГА.
Позже Саакашвили написал в Facebook, что подумал и решил смотреть в будущее.
«Я подумал, к черту на кулички Луценко и всех пережитков прошлого! Давайте смотреть в будущее!», – написал он.
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