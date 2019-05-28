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Новости » Политика 28 мая, 2019, 23:46
Саакашвили предложил Луценко встретить его в Борисполе

Михаил Саакашвили пригласил генпрокурора Луценко встретиться в аэропорту «Борисполь».

Об этом Михаил Саакашвили сообщил в Telegram.

Саакашвили пригласил генпрокурора Юрия Луценко встретить его в аэропорту.

«Вчера твой прокурор Кулик подробно рассказал, как вы фальсифицировали уголовное дело против меня. Так что, если я преступник, то можешь прийти завтра встретить меня вместе со своими следователями прямо в аэропорту, Юрчик!», – написал экс-глава Одесской ОГА.

Позже Саакашвили написал в Facebook, что подумал и решил смотреть в будущее.

«Я подумал, к черту на кулички Луценко и всех пережитков прошлого! Давайте смотреть в будущее!», – написал он.

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Юрий ЛуценкоБориспольМихаил Саакашвилиновости Украиныновости политики
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2019-05-29 00:47 :21