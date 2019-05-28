Саакашвили отреагировал на указ Зеленского

Бывший президент Грузии и глава Одесской области Михеил Саакашвили поблагодарил президента Зеленского за возвращение ему гражданства Украины.

Об этом Саакашвили отметил в своей заметке на Фейсбуке.

«Спасибо Президенту Зеленскому! Слава Украине!», – написал грузин в соцсети.

Как сообщалось ранее, Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Напомним, 12 февраля лидера «Руха левых сил», экс-президента Грузии и экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили задержали в киевском ресторане. Впоследствии в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили Саакашвили с территории Украины, а польские пограничники подтвердили, что приняли его по процедуре реадмиссии.

В тот же день по телефону из Варшавы Саакашвили пообещал «найти легальный способ вернуться в Украину».

В Генпрокуратуре сообщили, что расследование дел в отношении лидера партии «Рух новых сил» будет продолжаться несмотря на его выдворение из Украины.

Как сообщалось, 22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении госграницы.

1 ноября 2017 года Миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца в Украине.

Позже Окружной админсуд Киева признал законным решение ГМС.

Отметим, что в Украине Саакашвили обвиняют также в финансировании за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича, в частности Сергея Курченко, акций протеста для захвата государственной власти.

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