С 1 июля продавцы и производители топлива должны получить лицензию, – ГФС

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют производство и продажу топлива, с 1 июля должны получить лицензию.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

«Согласно внесенным изменениям к действующему законодательству с 1 июля текущего года субъекты хозяйствования, которые осуществляют производство, оптовую, розничную продажу и хранение топлива, должны получить лицензию на такую деятельность», – говорится в сообщении. Такие изменения введены с целью сокращения объемов теневого рынка топлива, увеличения налоговых поступлений и улучшения качества нефтепродуктов для потребителей.

В ГФС отмечают, что лицензия выдается по заявлению субъекта хозяйствования, к которому прилагаются документы, перечень которых определен Законом Украины №481/95-ВР от 19 декабря 2005 «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий».

Для упрощения лицензирования внесены изменения в Налоговый кодекс, согласно которым в документах, подтверждающих право собственности или право пользования земельным участком, не требуется указывать целевое назначение такого участка, как это было предусмотрено ранее. Перечень остальных документов не изменился.

Копии таких документов не представляются в случае их наличия в открытых государственных реестрах, если реквизиты таких документов и названия соответствующих реестров указано в заявлении на выдачу лицензии на право производства горючего.

В ГФС напоминают, что изменения относительно введения с 1 июля 2019 года лицензирование были приняты еще в конце 2018 года, а поэтому у субъектов хозяйствования было достаточно времени для приведения своих документов в соответствие с требованиями закона.

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