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Новости » Общество 28 мая, 2019, 14:56
Работа «кипит»: Рада отказалась сократить рабочий день для беременных

Народные депутаты не поддержали законопроект, которым предлагалось сократить рабочий день для беременных женщин на час с сохранением заработной платы.

Для поддержки проекта Закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно повышения гарантий социальной защиты беременных женщин за основу во время утреннего заседания ВР, которое транслирует телеканал ZIK, в сессионном зале не хватило голосов. За проголосовали только 147 депутатов из 226 необходимых для принятия решения.

Как говорится в пояснительной записке, законопроектом предлагается сократить на один час продолжительность рабочего дня для всех без исключения работающих женщин со времени, когда они встали на учет по беременности, с сохранением средней заработной платы. Стоит также учитывать, что установление для указанной категории женщин сокращенной продолжительности рабочего времени должно быть не только правом беременных женщин, а обязательством предприятия, организации, указано в пояснительной записке.

Парламентарии рассмотрели проект закона по полной процедуре, подчеркивая необходимость поддержки беременных женщин.

Однако, при голосовании голосов за проект закона не нашлось. Не поддержали парламентарии и предложение отправить законопроект в комитет на повторное второе чтение и субъекту законодательной инициативы на доработку. Поэтому председатель ВРУ Андрей Парубий объявил, что законопроект отклонен.

Напомним, во время утреннего заседания ВРУ 28 мая народные депутаты провалили рассмотрение законопроекта, который унормирует становления сержантского состава за лучшими образцами армий стран НАТО, и отклонили проект закона о дополнительном отпуске для участников боевых действий. Кроме того, избранники провалили блок включения вопросов в повестку дня.

А во время голосования за проект постановления относительно изменения границ Бахмутского района и города Горловка председатель ВРУ Андрей Парубий пригрозил парламентариям, которые отсутствуют на рабочем месте, публиковать фамилии прогульщиков, которые «уже на выборах», в издании «Голос Украины».

Как сообщалось, 21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указом он назначил внеочередные выборы в ВРУ на 21 июля 2019 года.
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2019-05-28 16:42 :11