Приватбанк обжалует решение суда о незаконности национализации банка

Государственный «ПриватБанк» подал апелляционные жалобы на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу №826/7432/17.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как говорится в сообщении, обжаловано решение суда по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ «Приватбанк» с рынка с участием государства.

Также банком была подана апелляционная жалоба на решение по иску бывшего акционера банка кипрской компании «ТрианталИнвестментс ЛТД» об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц

«С учетом этого, указанные судебные решения не вступили в силу и не имеют никаких правовых последствий», – отмечается в сообщении.

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Напомним, Приватбанк Украины подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому.

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