Президенты не встречаются с миссиями МВФ, ректор Международного института бизнеса

Обычно с миссиями МВФ встречаются министры финансов и главы нацбанков. Однако в Украине эти фигуры не являются самодостаточными, а потому во время таких визитов должен присутствовать и глава государства.
Об этом экономист, банкир, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко заявил в программе «Комментарии» на телеканале ZIK.
«Реального результата от встречи не будет. Вероятно, произойдет простое знакомство. Зеленский должен показать свое видение — штрихи к экономическому будущему страны», — говорит эксперт.
Александр Савченко объясняет, почему Президент Украины встречается с миссией МВФ.
«Как правило, президенты стран не встречаются с миссиями МВФ и не подписывают соглашения. Этим занимаются министры финансов и главы Нацбанка. И у нас эти фигуры не самодостаточны. Они не имеют видения своей монетарной доктрины. Именно поэтому они приглашали премьеров, президентов», — говорит банкир.
Владимир Зеленский должен не отчитываться, а изложить свое видение экономического будущего Украины, отмечает Александр Савченко.
«Важно знать, собирается ли он позволить продавать уже приватизированную землю, запустит ли рыночные механизмы в системе ЖКХ, хочет ли отказаться от монополии. Также он может наладить и личные отношения, если ему понравится встречаться с миссией МВФ», — добавляет экономист.
Александр Савченко отмечает: с МВФ сотрудничают все страны мира, даже Россия.
«Кредиты берут только те государства, которые в кризисном состоянии. Украина перманентно просит кредиты. Думаю, что Зеленский должен предложить продолжить сотрудничество с МВФ еще на год, а дальше уже самостоятельно строить будущее», — считает эксперт.
Напомним, советник президента Владимира Зеленского Александр Данилюк опроверг заявления Коломойского о дефолте и обещал продолжить сотрудничество с МВФ.
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