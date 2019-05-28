Президент Чехии считает, что «Северный поток-2» выгоден его стране

Президент Чехии Милош Земан заявил, что газопровод «Северный поток-2» отвечает экономическим интересам Чехии и раскритиковал США за вмешательство в реализацию проекта.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Lidovky.

Земан заявил, что не понимает, почему Соединенные Штаты должен беспокоить «Северный поток-2». Так он отреагировал на будущее принятие в США закона, который предусматривает санкции против компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода.

«Я не вижу причин, почему «старший брат» за океаном должен говорить, должен ли газопровод служить своей цели», – сказал Земан. По его словам, Германия и Россия договорились о проекте, а другим нечего комментировать.

Он также отметил, что Чехия бедная на энергетическое сырье и вынуждена импортировать газ.

«У нас есть два варианта – или импортировать сжиженный природный газ из-за границы, или импортировать его с другой стороны земного шара в несжиженном виде. Проблема в том, что сжиженный газ минимум на 30% дороже... Разница в цене слишком велика, чтобы ее игнорировать», – сказал Земан.

Напомним, министр энергетики США Рик Перри ранее анонсировал принятие законопроекта о санкциях против компаний-участниц проекта «Северный поток-2» в «не слишком отдаленном будущем».

Против проекта газопровода «Северный поток-2» выступают США, несколько стран Восточной Европы, Скандинавии и Балтики. Они опасаются, что газопровод увеличит зависимость ЕС от российского газа.

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