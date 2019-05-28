Порошенко не финансировали уборщицы и кассиры из супермаркетов, в отличие от других, – Медведев

Петр Порошенко стал единым кандидатом, который полностью профинансировал свою избирательную кампанию собственными средствами. Более того, в принятии решений он ни от кого не зависел. Поскольку, чтобы наполнить свой избирательный фонд, он за несколько лет до кампании получил дивиденды, которые впоследствии и вложил в нее.

Об этом в эфире программы «Игра в классику» на телеканале ZIK заявил экс-советник президента Украины, политтехнолог Олег Медведев.

«Чтобы наполнить избирательный фонд, за несколько лет до кампании Петр Порошенко получил дивиденды, в том числе и от Ротшильда. Ведь было много сомнений, передал ли он слепой траст, или нет. Поэтому он самостоятельно профинансировал свою кампанию и ни одной копейки не было привлечено со стороны», – рассказал Медведев.

Также он отметил, что именно решение о выплате дивидендов было доказательством того, что кампания находится в реальном доверительном управлении Ротшильда.

«Чтобы перевести деньги от юридических лиц и получить их как дивиденды и отправить в избирательный фонд, операция предусматривала то, что Порошенко на все эти дивиденды должен заплатить налог на доходы физических лиц, который установлен для дивидендов. Также он заплатил военный сбор и только после этого смог перечислить деньги в избирательный фонд. Поэтому он наполнил избирательный фонд собственными деньгами, перед этим уплатив налоги, чтобы получить возможность пойти на выборы», – отметил он.

По его словам, у Порошенко не было финансирования от неизвестных лиц.

«В вопросе, связанном с финансированием избирательной кампании многих кандидатов в избирательных фондах возникали средства непонятного происхождения. Это даже демонстрировали журналистские расследования. Например, уборщицы вносили колоссальные пожертвования, кассиры из супермаркетов и не только. Поэтому Порошенко – единственный кандидат, который полностью профинансировал свою кампанию собственными средствами, а также человек, который в принятии своих решений ни от кого не зависела», – прокомментировал Медведев.

«Хочу отметить, что я всегда корректен, в том числе, и с точки зрения правовой оценки относительно своих высказываний. Ведь в украинской политике время от времени появлялась информация по конкретным кандидатам, что кто-то от кого-то получал деньги, и что уборщицы, кассиры супермаркетов и другие герои этого дела были подставными лицами», – подчеркнул он.

Также он отметил, что неоднократно готовил ответы на запросы журналистов по этой проблематике. Поэтому знает, о чем говорит, и по Порошенко уверен в прозрачности оборота средств.

«Все средства были перечислены в избирательный фонд лично Петром Порошенко, я это видел. Также видел, как эти средства поступили для того, чтобы он мог пересчитать их в избирательный фонд. Именно поэтому там были уплачены все налоги и все рекламы оплачивались из избирательного фонда и исключительно своими средствами. Ведь он ни у кого не брал денег на свою избирательную кампанию. И, соответственно, ни от кого не должен принимать никаких обвинений. Кстати, таким же образом была профинансирована и кампания 2014 года», – добавил политтехнолог.

Напомним, 21 апреля, после объявления результатов экзит-полов второго тура президентских выборов, Петр Порошенко заявил, что всегда руководствовался словами «Никогда не сдавайся!». В частности, когда получил в наследство от Януковича «истерзанную страну», а иностранные лидеры звонили явно не поздравить с выборами. Тогда желающих стать главой государства было значительно меньше, чем сейчас.

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