Политзаключенный Бекиров кашляет кровью и страдает от приступов удушья

У крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, критически ухудшилось состояние здоровья. У него проблемы с сердцем, головная боль, проблемы с поджелудочной, онемение ноги, высокое давление, высокий уровень сахара в крови, приступы удушья и кашель с кровью.

Об этом рассказал адвокат Бекирова Ислям Велиляев, передает Крым.Реалии.

«Состояние здоровья ухудшается с пятницы. Как он мне описал, появились приступы удушья. Сначала он задыхается, ловит воздух ртом, затем откашливается, и этот кашель идет с кровью. Когда это случилось впервые, то его сокамерники стучали в дверь...Появились тогда, когда приступ закончился», – говорится в сообщении.

Он добавил, что Бекиров не ест уже 14 часов, прием пищи повышает ему сахар в крови.

Адвокат также обратился с заявлением к начальнику изолятора Сергею Бережному с требованием немедленно обследовать подзащитного и госпитализировать, так как состояние уже очень серьезное.

Напомним, российский следователь предлагает тяжелобольному крымскотатарскому активисту Эдема Бекирову, которого российская оккупационная власть обвиняет в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, признать вину в обмен на изменение меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

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