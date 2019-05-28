Петицию об отставке Зеленского заблокировали по личному распоряжению Богдана, – Березовец

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Системные администраторы Администрации Президента заблокировали сбор подписей под петицией за отставку президента Зеленского. По процедуре, сбор электронных подписей должен длиться 90 дней. При этом необходимо собрать минимум 25 тысяч подписей. После этого петиция будет официально рассмотрена.

Об этом в своем Telegram-канале написал журналист и политолог Тарас Березовец.

«После 10 дней петиции за отставку президента собрала более 60 тысяч подписей, после чего была заблокирована. Источники в АП утверждают, что сбор вызвал особое раздражение со стороны главы администрации Андрея Богдана. Активисты начали сбор подписей, очевидно, будут прибегать к новым формам юридического троллинга, хотя правовых последствий она не имеет. Тем более после того как стало понятно, что эта тема крайне болезненна для Зеленского», – написал он.

Ранее на сайте президента появилось сообщение, что петицию №22/053360-эп «За отставку Президента Украины Владимира Зеленского» была направлена на рассмотрение, сбор подписей в ее поддержку завершился.

Так, петиция, обнародованная 22 мая, за неделю набрала свыше 60 тыс. голосов. Автором значится Максим Безрук. Уже на следующий день она набрала необходимое количество голосов – 25 тысяч.

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