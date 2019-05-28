Пенсии в случае дефолта: экономист ответил на вопрос о возможности невыплаты

В случае дефолта пенсионерам не надо волноваться за невыплату пенсий, другой вопрос, что это повлияет на их размер.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил экономист, политик Андрей Новак.

Ведущая программы поинтересовалась о том, что будет с пенсионными выплатами в случае объявления дефолта. В ответ господин Новак рассказал, что пенсии это первоочередные выплаты, поэтому в любом случае их будут выплачивать. То есть, по его словам, если не будут выплачиваться пенсии, то в стране не будет финансироваться практически ничто.

«Я надеюсь, что мы никогда не дойдем до такой ситуации. Каким бы не был дефицит Пенсионного фонда 165 миллиардов гривень как сейчас, или 200-250 все равно этот дефицит в первую очередь будет покрываться из государственного бюджета. Поэтому пенсионерам не нужно волноваться за невыплату пенсий, другой вопрос, что надо думать об их размере», – отметил экономист.

Кроме этого, гость программы считает, что сейчас в Украине нет ни финансовых, ни экономических, ни тем более политических оснований объявлять дефолт. По его мнению, если Украина в два самых тяжелых года 2014 и 2015 не объявила дефолт, то сейчас, когда происходит экономический рост, бессмысленно его объявлять.

«В 2014 году было падение ВВП на 10%, активная фаза войны, обвал курса гривни, почти не было золотовалютных резервов и тогда Украина не объявляла дефолт. В 2015 году произошло еще большее падение ВВП и продолжился обвал гривни. А сейчас у нас третий год подряд рост ВВП, относительно стабильный курс гривны, почти рекордные золотовалютные резервы за последние годы и в это время мы вдруг будем объявлять дефолт?», – удивляется Новак.

Как сообщалось ранее, олигарх Игорь Коломойский заявил, что Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда или пойти в дефолт по внешнему долгу. В то же время ряд экспертов выступила против такой идеи, подчеркивая, что у Украины и Греции – совсем разные позиции, а «дефолт – это сознательный отказ от репутации».

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