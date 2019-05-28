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Новости » Политика 28 мая, 2019, 15:45
Парубий объявил о выходе Каплина из фракции БПП
Сергей Каплин. Фото: Синица Александр / УНИАН
Сергей Каплин. Фото: Синица Александр / УНИАН

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о выходе народного депутата Сергея Каплина из парламентской фракции БПП.

Соответствующее заявление спикер зачитал во время пленарного заседания ВРУ 28 мая, трансляцию которого ведет телеканал ZIK.

«Согласно части третьей статьи 160 Закона «О регламенте Верховной Рады Украины», сообщаю о выходе из состава фракции Блок Петра Порошенко Сергея Каплина», – зачитал председатель ВРУ.

Напомним, 22 мая из фракции БПП в Верховной Раде Украины вышли народные депутаты Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем.

 
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Андрей ПарубийВерховная РадаСергей КаплинМЧПновости Украиныновости политики
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2019-05-28 16:41 :52