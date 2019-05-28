Олег Царьков занял пятое место на третьем этапе Кубка мира по пулевой стрельбе

В Мюнхене (Германия), где проходит третий этап Кубка мира по пулевой стрельбе сезона 2019 года, завершились соревнования в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Украинец Олег Царьков остановился за два шага от медального пьедестала в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, заняв в финале пятое место, сообщает ukrinform.ua.

Победил в этом упражнении чех Филипп Непейчал, который опередил на 1,3 балла хорвата Петара Горсу. «Бронзу» выиграл китаец Хаожань Ян.

Напомним, днем ранее выпускник Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского, 31-летний Олег Царьков стал седьмым в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 метров.

Того же дня в Мюнхене Елена Костевич из Чернигова завоевала «серебро» в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров.

Добавим, что третий этап Кубка мира по пулевой стрельбе сезона 2019 года в Мюнхене завершится в четверг, 30 мая.

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