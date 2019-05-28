Оккупанты не признают всего количества пленных украинцев, – Юрий Грымчак

Администрация ОРДЛО и РФ не признают, что удерживают 107 пленных украинцев, а говорят лишь о 27.

Об этом в эфире программы «Игра Z огнем» на телеканале ZIK заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрий Грымчак.

По его словам, предложение обмена всех на всех была озвучена еще два года назад и за это время Украина провела значительную работу по проверке данных пленных.

«На сегодня мы имеем точные данные о наличии на территории ОРДЛО 107-ми наших военнопленных и заложников. Однако оккупационная администрация и Российская федерация говорит, что они имеют только 27, а о других ничего не знают. Хотя европейский комиссар, который посещал ОРДЛО видел и общался с ними, однако та сторона не признает это», – отметил г-н Гримчак.

Поэтому, как отметил чиновник, все разговоры, что Украина не хочет обмена, не соответствуют действительности. Господин Грымчак добавил, что Украина готова идти на любые компромиссы, чтобы вернуть наших людей, хотя есть вопросы об освобождении людей, которые не принимали участие в событиях, которые происходили в ОРДЛО.

«Была проведена верификация заключенных, которые находятся в Украине. Были представители матерей тех лиц, которые содержатся у нас в заключении. Такая же работа была проведена на территории ОРДЛО всеми средствами, которые у нас есть. Мы точно знаем, где находятся наши люди и требуем освободить их всех, а не только тех, которые хочет та сторона», – отметил Гримчак.

Также он добавил, что пять лет выступал за Минский формат и считает, что его достаточно тяжело изменить.

«Хотя бы потому, что он прописан в резолюции Совета безопасности ООН и выполнять его в первую очередь обязана РФ. Поэтому все разговоры про какой-то другой формат – это скорее лишь желание», – констатировал Юрий Гримчак.

Как ранее сообщалось, Международный трибунал обязал Российскую Федерацию срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков.

25 ноября 2018 года РФ захватила в Керченском проливе катера украинских Военно-морских сил «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. РФ захватила 24 украинских моряков, которых ООН признала военнопленными.

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