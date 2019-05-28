Официально: УЕФА запретил проводить «Арсеналу» акцию в поддержку Мхитаряна

Игроки лондонского «Арсенала» не смогут в столице Азербайджана Баку провести акцию в поддержку своего партнера по команде армянина Генриха Мхитаряна.

Футболисты лондонского клуба «Арсенал» обсудили ситуацию и решили поддержать хавбека своей команды Генриха Мхитаряна, выйдя на разминку перед финальной игрой Лиги Европы в футболках с его фамилией на спине. Однако УЕФА не позволит команде провести акцию. По правилам подобные действия должны быть согласованы с вышестоящими органами, и в организации выступают против этой идеи, пишет ua-football.com.

Напомним, Генрих Мхитарян отказался лететь с «Арсеналом» в Баку, где завтра, 29 мая, пройдет финал Лиги Европы УЕФА, по политическим мотивам. Власти Азербайджана гарантировали игроку безопасность, однако футболист не согласился на поездку, после чего МИД страны заявило, что Армения использует хавбека в провокационных целях.

Финал Лиги Европы УЕФА состоится в столице Азербайджана Баку завтра, 29 мая. Отметим, что «Арсеналу» очень нужна победа над своими земляками из лондонского «Челси» – только в этом случае «канониры» смогут пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон-19/20. В то же время «Челси» путевку в Лигу чемпионов-19/20 уже себе обеспечил благодаря попаданию в четверике лучших в чемпионате Англии сезона-18/19.

Также напомним, Азербайджан и Армения конфликтуют по территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

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