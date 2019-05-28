Один из инициаторов отставки Садового уверяет, что не передумал: постановление будет на рассмотрении ЛГС

Председатель фракции БПП во Львовском горсовете Петр Адамык, один из инициаторов постановления о досрочном прекращении полномочий городского головы Львова Андрея Садового, заявил, что не отказывался от своих намерений. Определение попадет на рассмотрение Львовского горсовета по установленному порядку – в течение трех недель. Его задача – дать оценку городскому председателю и побудить его выполнять свои обязанности.

Об этом П. Адамик сообщил в комментарии IA ZIK.

«В отличие от Андрея Ивановича, я не переживаю за рейтинги или за борьбу за власть в городе Львове. Я сказал, что я не буду педалировать эту постановление, если общество будет считать, что это предвыборная борьба во время внеочередной парламентской кампании. Но я буду ждать его в стенах сессионного зала городского совета, чтобы каждый депутат дал свою оценку работе городского председателя за определенный период.

Это абсолютно не значит, что мы отказались от этого определения или отзываем подписи. Определение должно попасть на сессию Львовского городского совета, в соответствии с действующим законодательством, в течение трех недель», – сообщил П. Адамик.

Со слов председателя фракции, главное – дать оценку городскому председателю.

«Теоретически голосов нет (за отставку Садового, – ZIK). Но практически, скажу вам, некоторые из «Самопомощи» будет голосовать за это постановление. Голосование будет тайное или открытое. Мы готовы к любому. Если депутаты считают, что городской МЭР работает, принимает управленческие решения, возможно, они обещали избирателям, что будут поддерживать городского МЭРа, какие бы выкрутасы не делал на своем посту. Это тоже позиция. Мы такого не обещали. Поэтому дадим правовую оценку. Наберет ли постановление две трети голосов – это другой вопрос», – сказал П.Адамик.

«Я городского председателя часто вижу с экранов телевизора, а лично очень редко. В делах города – у него просто ноль. Задача – побудить городского МЭРа выполнять свои обязанности», – добавил глава фракции.

Со слов П. Адамика, депутаты будут требовать неотложного рассмотрения ряда других постановлений – про единовременные выплаты военным-контрактникам из Львова, относительно Грибовицкой свалки, по ситуации с АТП 1, по ситуации с коммунальным имуществом.

Отметим, издание Zaxid.net, приближенное к МЭРу Львова, сообщило, что инициаторы его отставки отказались от своих намерений.

Как сообщалось, председатель фракции БПП в Львовском городском совете Петр Адамик, председатель фракции ВО "Свобода" Маркиян Лопачак сегодня, 28 мая, собрали брифинг, чтобы объяснить мотивы и основания инициирования постановления о досрочном прекращении полномочий мэра Львова Андрея Садового. Третий инициатор такого решения – Григорий Козловский к коллегам не присоединился.

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