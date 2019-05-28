Обновленный Порошенко: «Солидарность» снова обещает работу над ошибками и праймериз

В отличие от ряда молодых политсил, партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» не будет заявлять, что среди ее членов не будет никого из старых политиков – возможно в ней появятся представители нынешнего правительства. Однако, в обществе есть огромный запрос на изменения, поэтому одним из основных элементов стратегии будет обновление партии.

Об этом в эфире программы «Игра в классику» на телеканале ZIK заявил экс-советник президента Украины, политтехнолог Олег Медведев.

Он подчеркнул: съезд политсилы Петра Порошенко «Европейская солидарность» состоится 31 мая. Поэтому уже вскоре все смогут увидеть «существенное обновление партии».

«Думаю, неправильно было бы говорить, как могут себе позволить некоторые новые проекты, что там не будет никого из предыдущего состава Верховной Рады. Думаю, что «Европейской солидарности» есть кого выбрать и из возможно имеющихся членов правительства», – рассказал Медведев.

И он подчеркнул: даже сторонники Петра Порошенко, которые голосовали за него в обоих турах президентских выборов, хотят обновления партии, увидеть там новых людей.

«Появилась общественная организация, состоится первая попытка проведения какого-то праймериз внутри Украины. Дай бог, чтобы не получилось, что первый блин комом», – заметил политтехнолог.

Он подчеркнул: конечно, прамериз будут проводить среди сторонников политсилы.

«Если вы не готовы ассоциировать себя сторонником политической силы, не сможете принять в нем участие. Однако, в рамках готовых задекларировать себя имеющимся или потенциальным сторонником этой партии, будет возможность влиять на выбор кандидатов», – рассказал Медведев.

Поэтому экс-советник Президента подчеркнул: обновление партии будет одним из основных элементов стратегии. Кроме того, это и следствие работы над ошибками.

Как сообщалось ранее, Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» сменила свое название на «Европейская Солидарность».

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