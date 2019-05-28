Никаких перспектив и места в новых политических «раскладах», – Фесенко о Саакашвили

У Михеила Саакашвили нет никаких политических перспектив в Украине и места в новых политических «раскладах».

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политолог Владимир Фесенко.

Политолог, комментируя возвращение третьему президенту Грузии и бывшему руководителю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили украинского гражданства, заметил, что это некий акт восстановления справедливости, поскольку гражданство у политика забрали не совсем законно. Эксперт добавил, что и само предоставление грузинскому политику украинского гражданства в свое время тоже вызвало вопросы.

Политолог отметил, что у Михеила Саакашвили могут быть любые амбициозные цели: «Но я скажу свою точку зрения – я не вижу никаких политических перспектив у Саакашвили и вообще не вижу его места в новых политических «раскладах».

Владимир Фесенко напомнил, что ранее у третьего президента Грузии такое место в украинской политике было – он выполнял роль координатора антипорошенковской оппозиции, взяв на себя функции «тарана». После этого у него забрали гражданство, выдворили из Украины.

«Тогда было определенное место, а сейчас? Кому он нужен – так поставим вопрос. Кто может быть заинтересован в восстановлении его политической карьеры? Ответ прост – никто. Я объясню, почему: потому что политические расклады изменились», – резюмировал политолог.

Напомним, 28 мая Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул украинское гражданство третьему президенту Грузии и экс-руководителю Одесской области Михеилу Саакашвили.

Михеил Саакашвили поблагодарил президента Зеленскому за возвращение ему гражданства Украины.

Михеил Саакашвили может вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая.

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