Небанальное преклонение перед Мастером исторических романов

Во Львове отметили 90-летие Романа Иванычука.

Вчера в театре имени М. Заньковецкой по случаю 90-летия известного украинского писателя, Героя Украины Романа Иваничука в заполненном зале состоялся совершенно необычный вечер. Не было традиционных при таких обстоятельствах речей. Не было общепринятых в такие дни многословия и славословия. А были рефлексии о значимости в нашей жизни языка – и не только его – молодого литературоведа Даниила Ильницкого, а еще живое слово писателя, взятое из его интервью и художественных произведений. Подготовленное с помощью литературных консультаций единомышленницы Романа Иваничука и его второй жены Нины Бичуи, и мастерски срежисированное Тарасом Жирко действо с участием актеров львовских театров, стало действительно очень трогательным и небанальным событием, которых все же не хватает в пресыщенном всевозможными событиями городе. Если бы Роман Иванычук дожил до этого дня, он бы искренне обрадовался. Потому что банальности не любил больше всего.

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