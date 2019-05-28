Не «Игра престолов»: Назвали самый рейтинговый сериал в истории

Пока одна часть мира ругает HBO по окончании Игры престолов, другой мини-сериал телеканала потихоньку завоевывает сердца и мысли зрителей и уже стал самым популярным в истории по данным imdb.

Об этом пишет Новое время, ссылаясь на Forbes.

По данным International Movie Data Base, мини-сериал Чернобыль телеканала HBO возглавил рейтинг сериалов всех времен, которые получили наивысшую оценку зрителей.

Мини-сериал рассказывает реальную историю первых минут, часов и дней после аварии на Чернобыльской АЭС, историю людей, принимавших участие в ликвидации последствий и пытается дать ответ на вопрос, что же все-таки произошло. Режиссер: Юхан Ренк. В ролях: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгаард, Эмили Уотсон, Джошуа Лесу и др.

Всего в списке лучших сериалов всех времен – 250 картин.

Топ-10 рейтинга:

Чернобыль (9,7 – 52 тыс голосов)

Планета Земля II (9,5 – 71 тыс голосов)

Братья по оружию (9,5 – 317 тыс голосов)

Планета Земля (9,4 – 147 тыс голосов)

Во все тяжкие (9,4 – 1,2 млн голосов)

Игра престолов (9,4 – 1,5 млн голосов)

Наша Планета (9,4 – 10 тыс голосов)

Прослушка (9,3 – 244 тыс голосов)

Космос: Пространство и время (9,3 – 95 тыс голосов)

Голубая планета (9,3 – 19 тыс голосов)

Напомним, во Франкфуртском университете прикладных наук пояснили, что способствует широкой популярности сериала «Игра престолов».

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