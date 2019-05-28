Не успеваем напечатать бюллетени: В ЦИК заявили о проблемах подготовки к выборам ВР

Ожидаемая стоимость избирательных бюллетеней для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля составляет более 290 миллионов гривен.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко во время брифинга в понедельник, сообщает Укринформ.

«Я понимаю, что всех интересует вопрос избирательных бюллетеней. Это самая сложная процедура. И мы должны понимать, что их (избирательных бюллетеней – ред.) ожидаемая стоимость свыше 290 млн грн. Это огромная сумма», – сказал он.

Также, по словам Радченко, бюллетеней нужно будет изготовить примерно вдвое больше, чем на президентских выборах, поскольку выборы по одномандатным округам – это более 30 млн бюллетеней, и выборы по общенациональному многомандатному избирательному округу – это также более 30 млн бюллетеней. «Это означает, что на предприятии-изготовителе лежит такое бремя, которое просто невозможно будет выполнить», – отметил Радченко.

Именно поэтому, подчеркнул он, «Центральной избирательной комиссии, предприятию, которое будет изготавливать бюллетени, необходимое время для подготовки».

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При этом, как отметил Радченко, закон о публичных закупках предусматривает очень сжатые сроки для изготовления избирательных бюллетеней – 17 дней, а учитывая большую сумму закупки минимальная продолжительность тендерных процедур составит 48 дней.

«Согласно закону о парламентских выборах, ЦИК утверждает форму, текст, содержание избирательного бюллетеня только за 25 дней до выборов, а с такой суммой закупки минимальная продолжительность тендерных процедур составит 48 дней... На практике это означает, что Центральная избирательная комиссия не может вовремя и главное – точно установить, какая именно форма и размер будет избирательного бюллетеня, поскольку мы просто на момент, когда должны объявить торги, не будем знать количество субъектов избирательного процесса», – заявил Радченко.

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Как сообщалось, ранее ЦИК обратилась к Верховной Раде и правительству с просьбой изменить порядок осуществления публичных закупок для надлежащего обеспечения организации внеочередных парламентских выборов 21 июля.

Как отметили в ЦИК, в соответствии с порядком осуществления публичных закупок, сроки проведения открытых торгов по закупке бюллетеней, услуг их доставки до окружных избирательных комиссий и некоторых других услуг превышают разрешенные избирательным законодательством сроки.

«Ввиду нехватки времени для проведения процедур закупок во время избирательного процесса внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года и возможные риски отмены указанных процедур закупок, комиссия лишена возможности обеспечить подготовку и проведение этих выборов согласно действующего законодательства Украины в сфере публичных закупок», – заявили в Центризбиркоме.

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