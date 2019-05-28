НАСА сообщило, когда на Землю может упасть астероид, который уничтожит 60% человечества

Национальное управление по аэронавтике и космического пространства (NASA) объявило, что астероид Бенну является потенциальной угрозой для жизни на Земле, поскольку он может столкнуться с нашей планетой. Исследователи также спрогнозировали предполагаемую дату столкновения двух небесных тел.

Об этом сообщает Gazeta.pl.

Астероид 101955 Бенну, что входит в группу Аполлона и имеет радиус около 262 м., открыли 11 сентября 1999 года в рамках проекта по поиску астероидов LINEAR в обсерватории Сокорро. НАСА признала астероид опасным для Земли, и за ним установили постоянное наблюдение. Ученые считают, что если Бенну упадет на поверхность Земли, это приведет к полному уничтожению жизни на нашей планете. Сила удара астероида может привести к смерти около 60% людей. Если же Бенну упадет в океан, то это приведет к гигантскому цунами. Исследователи оценивают, что волна, которая появится в результате падения небесного тела, может поглотить всех жителей Земли.

Ученые НАСА считают, что шансы того, что астероид Бенну столкнется с Землей, составляет 1: 2700. Их расчеты показывают, что столкновение этих двух небесных тел может состояться 25 сентября 2135 года. НАСА рассматривает возможность отправки восьми тонн ракет, которые могут изменить траекторию полета астероида Бенну. Для этого, однако, необходимо разработать специальную технологию.

Компания Lockheed Martin Space Systems создала для НАСА космический аппарат в рамках проекта OSIRIS-REx. Запуск аппарата осуществлен 8 сентября 2016 года. Достижение астероида и забор грунта запланировано на 2019 год, а возвращение на Землю – в 2023 году. В начале 2019 г. приборы зонда зафиксировали заметный выброс пыли с астероида. 6 января ученые обнаружили струю небольших частиц, которые вылетали с поверхности Бенну, а в течение следующего месяца было зафиксировано еще 10 подобных событий.

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