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Новости » Политика 28 мая, 2019, 20:07
Нардеп обжаловал присвоение дипломатического ранга Герасимову и Логвинскому

Народный депутат Виктор Вовк подает в суд на министра иностранных дел Павла Климкина о присвоении дипломатического ранга народным депутатам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому.

Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева, информирует пресс-служба ОАСК.

Истец в своих исковых требованиях просит суд признать противоправными действия министра иностранных дел Павла Климкина о представлении Президенту письмом МИД в части присвоения дипломатического ранга народным депутатам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому.

Также народный депутат Виктор Вовк просит суд признать противоправным и отменить соответствующее письмо Министерства иностранных дел в части представления министра Павла Климкина о присвоении дипломатического ранга депутатам Гарасимову и Логвинскому.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Напомним, соответствующие указы были изданы 19 мая.
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2019-05-28 21:00 :07