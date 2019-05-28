Наличие цели в жизни снижает риск ранней смерти, – ученые

Ученые из университета Мичигана провели масштабное исследование, в котором принимали участие люди старше 50 лет. Анкетирование и дальнейшее наблюдение за жизнью добровольцев обнаружили связь между наличием цели в жизни и пониженным риском ранней смерти.

Работа опубликована в журнале JAMA Netw Open, пишет Naked-science.

Начиная с 1992 года Мичиганский университет совместно с Институтом социальных исследований проводит долгосрочное исследование здоровья людей, которые выходят на пенсию (Health and Retirement Study, HRS). Специалисты, воспользовавшись этой программой, проследили корреляцию между жизненной целью и риском ранней смерти.

Они отобрали 8419 людей, но 1434 человека выбыли по тем или иным причинам. 6985 волонтеров в 2006 году прошли модифицированную Шкалу психологического благополучия Райффа и Киза, которая на примере оценок таких утверждений, как «Мне нравится строить планы на будущее и воплощать их в жизнь» или «Моя ежедневная деятельность часто видится мне банальной и ненужной», показывала, есть ли у человека цель в жизни и насколько она сильная. Из всех участников 4016 (57,5%) – женщины, средний возраст всей выборки – 68,6 лет.

С 2006 по 2010 год авторы следили за благополучием добровольцев. За это время умерло 776 человек. Психологи соотносили причины смерти с силой жизненных целей умерших. При этом они учитывали такие посторонние факторы, как пол, возраст, семейное положение, раса, уровень образования, вредные привычки и другие.

Среди тех, кто имел наивысшую силу жизненных целей, умерло 17 человек, в то время как в группе с низкой мотивацией, то умерло 83 человека.

Авторы хотят проверить, действительно ли наличие цели влияет на продолжительность жизни и может ли в таком случае появление жизненной цели снизить риск ранней смерти.

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