На юниорском ЧМ-2019 по футболу сборная Украины U-20 одержала вторую победу

Юниорская футбольная сборная Украины U-20 одержала победу и во втором матче группового турнира на чемпионате мира-2019, который продолжается в Польше. В поединке против сборной Катара все решил единственный мяч, который забил защитник киевского «Динамо» Денис Попов.

На второй свой поединок на чемпионате мира сборная Украины выходила в роли фаворита, учитывая, что в стартовом матче турнира она выиграла у США (2:1), а Катар был разгромлен Нигерией (0:4), пишет официальный сайт ФФУ.

Впрочем, встреча началась осторожно, было сложно отдать предпочтение кому-то из соперников. Более того, первым из вратарей в игру вступил Лунин, который потянул дальний удар футболиста катарского. Однако за пару минут подопечные Александра Петракова ответили не менее острым моментом. Мяч после удара со штрафного в исполнении Хахльова пролетел в сантиметрах от стойки. В первом тайме это были, пожалуй, самые опасные моменты одной и другой команды. Также можно вспомнить немного неточный удар Попова головой после передачи со штрафного от Булеци. При этом было заметно, что в техническом оснащении украинцы превосходят своего противника.

Второй тайм сине-желтые начали гораздо активнее, создав несколько раз опасность у ворот катарцев. А вскоре пришел и гол. На 59-й минуте после подачи углового мяч оказался в Булеци, который снова отдал пас в центр штрафной, где Попов, выпрыгнув выше всех, поразил цель.

А потом украинцы начали действовать в своей излюбленной манере, на контратаках. Впрочем, в них они выходили лишь изредка, поскольку основное внимание было уделено обороне. Немного легче стало после удаления Пеера на 85-й минуте. Более того, на 90-й минуте сине-желтые должны были забивать второй гол, но Сикан не переиграл Мамадуха. В итоге поединок так и завершился минимальной победой команды Александра Петракова.

Следующий поединок сборная Украины проведет в четверг, 30 мая, против команды Нигерии в городе Бельско-Бяла. Начало – в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, в плей-офф выходят по две лучшие команды каждого квартета и четыре из шести лучших сборных среди тех, что займут третьи места.

Футбол. Чемпионат мира U-20. Матч второго тура группы D

Катар U-20 – Украина U-20 – 0:1 (0:0)

27 мая. Начало – 19:00. Тыхы (Польша). Стадион «Тыхы».

Арбитр – Саид Мартинес (Гондурас).

Ассистенты арбитра – Вальтер Лопес (Гондурас), Хелпіз Фелиз (Доминикана).

Четвертый арбитр – Иван Бартон (Сальвадор).

Катар U-20 : Мамадух, Пеер (к), Аль-Минхали, Сухайль, Мамдух, Сяхпутра, Моххамед, Ваад, Нассер (Х. Али, 54), Абдурисаг, Умару.

Запасные: Закария, Бадрелдин, А. Али, Аймен Аль-Язиди, Ахмед, Малолах, Ахмад, Яссер.

Тренер – Бруну Пинейру.

Украина U-20 : Лунин, Бескоровайный, Бондарь (к), Попов, Конопля, Корниенко, Булеца (Сикан, 73), Хахлев (Чех, 46), Мусолитин, Цитаишвили (Кащук, 62), Супряга.

Запасные: Кучерук, Потрошитель, Сафронов, Веремеенко, Дрышлюк, Устименко, Снурницин.

Тренер – Александр Петраков.

Гол : Попов (59).

Предупреждения : Абдурисаг (54) – Хахлев (22), Булеца (47), Конопля (68).

Удаление : Пеер (85, опасная игра).

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