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Новости » Регионы 28 мая, 2019, 19:58
На Прикарпатье предприятие заплатит штраф в 100 тысяч за захват земли

Хозяйственным судом Ивано-Франковской области открыто производство по иску Тисменицкого местной прокуратуры в интересах государства к сельскохозяйственному обществу с ограниченной ответственностью о взыскании ущерба, причиненного самовольным захватом земельного участка, на сумму почти 100 тыс. грн.

Работниками ГУ Госгеокадастра в области в октябре 2017 года установлен факт самовольного захвата сельскохозяйственным предприятием земельного участка и рассчитан ущерб, причиненный вследствие этого, на сумму почти 100 тыс. грн. Однако до настоящего времени меры по его взысканию так и не приняты.

Судом подтверждены основания для представительства прокурором интересов государства и открыто производство по делу.

Судебное разбирательство продолжается.
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2019-05-28 20:59 :07