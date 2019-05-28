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Новости » События 28 мая, 2019, 11:21
На Азове украинские бронекатера провели учебные стрельбы

Экипажи малых бронированных катеров «Кременчуг» и «Лубны» провели очередные учебные маневры на Азовском море с выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что маневры проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

«Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей катеров и удерживать на должном уровне готовность морской компоненты Объединенных сил к реагированию на развитие событий в районе ответственности.

 
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военные ученияАзовское мореновости УкраиныООС
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2019-05-28 11:43 :54