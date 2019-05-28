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Новости » Политика 28 мая, 2019, 0:55
На адвокатов пленных украинских моряков прямо в суде спустили собаку

На адвокатов военнопленных украинских моряков в суде спустили собаку породы ротвейлер, чтобы не дать им нормально поговорить со своими подзащитными.

Об этом сообщает адвокат Айдер Азаматов на своей странице в Facebook.

«Сегодня рассмотрели жалобы защитников относительно украинских моряков, которые находятся вот уже более шести месяцев в плену. Как всегда, перед началом процесса конвой упорно препятствовал адвокатам общаться с подзащитным и даже в ход пустили собаку породы ротвейлер, чтобы мы не смогли нормально поговорить со своими подзащитными», – написал Азаматов.

Он также рассказал, что все жалобы адвокатов суд отклонил, и украинские моряки останутся под стражей до 24 июля 2019 года.

«Собака, конечно, не виновата, она просто на службе! Все наши жалобы отклонили, и наши подзащитные останутся под стражей до 24 июля 2019 года. Конечно же, защита моряков продолжит работу по их освобождению и сделает все необходимое для возвращения их на Родину!», – написал адвокат.

Как ранее сообщалось, МИД Украины планирует призвать всех министров иностранных дел обратиться к России с требованием выполнить решение международного трибунала по освобождению пленных украинских моряков.

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