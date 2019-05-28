Минфин провел провальный аукцион по продаже ценных бумаг

Продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма на аукционах 28 мая упали до рекордно низкого для последних месяцев уровня в 1,23 миллиарда гривен, и Минфину пришлось повысить ставку 3-месячных бумаг.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Спрос на 3-месячные ОВГЗ упал в 14 раз – до 46,5 млн грн (по номиналу), а на длинные, 2-летние, ранее популярные среди нерезидентов, – в 16 раз, до 29 млн грн.

В то же время спрос на 6 и 12-месячные бумаги увеличился в 1,6-1,7 раза, соответственно до 500 млн грн и 836,8 млн грн, что позволило Минфину немного компенсировать потери.

Что касается валютных бумаг, то основной объем размещения (73,86 млн) обеспечили ОВГЗ с возможностью досрочного погашения, на которые традиционно был только один покупатель.

Продажи 8-месячных и 17-месячных долларовых бумаг составили соответственно 13,2 млн долларов и 3,9 млн долларов, а ставки по ним остались на уровне 7,25% годовых.

«Раньше ожидаемого притока нерезидентов в связи с запуском «линка» с депозитарием Clearstream 28 мая не состоялось, так как эта новость померкла на фоне комментариев экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского FT о целесообразности дефолта», – отмечает агентство.

На этом фоне снижение стоимости украинских еврооблигаций и ВВП-варрантов 28 мая утром составляло до 1% и даже чуть больше за самым длинным из бумаг, так как 27 мая на рынке США и Великобритании был банковский выходной. Однако к концу дня бумаги отыграли часть падения, потеряв за день в цене до 0,4%.

Гривна 28 мая, по словам участников рынка, также подешевела до 26,5075 грн за доллар с 26,345 грн за доллар в предыдущий рабочий день.

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