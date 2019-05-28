Мосийчук назвал ошибку вице-спикера Сыроид, которая не даст «Самопомощи» пройти в парламент

Ошибку «Самопомощи», которая не позволит этой политической силе попасть в следующий состав Верховной Рады Украины, назвал нардеп Игорь Мосийчук.

Игорь Мосийчук, отвечая на вопросы зрителей относительно деятельности парламента и, в частности, отсутствия реакции вице-спикера Оксаны Сыроид на обращение, заявил в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK, что украинский парламент давно себя выжил и его следует разогнать.

Нардеп Мосийчук отметил: «Госпожа Сыроид сделала ошибку, которая никогда не позволит этой «Садопомощи» попасть в парламент. Она взяла и просто перечеркнула людей».

Нардеп также прокомментировал свой выход из фракции Радикальной партии. Игорь Мосийчук отметил, что решение об уходе он принял сам, а лидер политической силы Олег Ляшко не имеет к этому никакого отношения.

«В разговоре с ним я ему прямо сказал, что я решил выйти из партии – и все», – рассказал Игорь Мосийчук.

Нардеп также отметил, что он еще не решил, будет ли баллотироваться в парламент следующего созыва.

Как сообщалось, 21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указом он назначил внеочередные выборы в ВРУ на 21 июля 2019 года.

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