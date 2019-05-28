Мне надо принести Лозового, который «сдохнет с прокуреною и пропитою печенью», – нардеп Мосийчук

Отвечая на вопрос, почему он пришел на эфир телеканала ZIK в «странном» состоянии и что нужно сделать, чтобы он успокоился, народный депутат Украины Игорь Мосийчук заявил, что ему нужно «принести Лозового, который сдохнет вместе со своей прокуреною и пропитою печенью».
Об этом нардеп заявил в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK.
Отвечая на вопрос ведущего, что произошло между господином Мосийчуком и Андреем Лозовым, нардеп отметил, что это «их личные вопросы».
Также нардеп Мосийчук поблагодарил «на всю жизнь Андрея Сергеевича Лозового» за организацию людей, которые звонили в студию ZIK и утверждали, что нардеп пришел на программу навеселе.
А на вопрос зрителя, или для того, чтобы нардеп «успокоился» ему надо принести бокал пива, Игорь Мосийчук ответил так:
«Мне надо принести Лозового, который сдохнет вместе со своей прокуреною и пропитою печенью», – заявил Игорь Мосийчук.
Напомним, народный депутат Украины Игорь Мосийчук подтвердил, что выходит из «Радикальной партии Олега Ляшко».