Мэр французского поселка будет бесплатно раздавать Виагру для поощрения рождаемости

Мэр французского поселка Монтеро Жан Дебузи предложил раздавать парам бесплатную Виагру для поощрения рождаемости и борьбы с сокращением местного населения.

Об этом сообщает ИА ZIK со ссылкой на The Independent.

В поселке Монтеро живет 650 человек. В последние годы оно вымирает – в школе осталось совсем мало детей.

«Поселок без детей – это умирающее село», – сказал господин Дебузи, который подписал муниципальный указ о том, что он готов раздавать Виагру местным парам, чтобы повысить рождаемость и не допустить закрытия местных школ из-за недостаточной численности населения.

«Таблетки будут разосланы парам в возрасте от 18 до 40 лет, чтобы дать им возможность зачать ребенка и таким образом сохранить школы двух сел [Монтеро и соседней]», – говорится в указе.

Некоторые критики сомневаются в законности такого постановления, поскольку во Франции препарат для стимулирования сексуальной функции можно получить только по рецепту врача. Впоследствии мэр признал, что у него нет доступных запасов таблеток и соответствующих возможностей закупки, поэтому сообщил, что этот указ был скорее для привлечения внимания.

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