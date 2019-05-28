Львовский облсовет решил передать Львовскому горсовету скандальное помещения на ул. Короленко

Львовский облсовет принял решение о передаче в коммунальную собственность территориальной общины Львова здания школы-интерната на ул. Короленко, 7.

«За» это решение проголосовали 60 депутатов на сессии 28 мая.

«Передать из совместной собственности территориальных общин Львовской области в собственность территориальной общины г. Львова недвижимое имущество по адресу ул. Короленко,7, г. Львов, а именно: учебный корпус, площадью 2410 кв. м, склад, площадью 79,2 кв. м; мастерская, площадью 440,2 кв. м для нужд Центра опеки сирот Львовской архиепархии Украинской греко-католической церкви при условии принятия до 01.08.2019 решения Львовским городским советом о направлении из городского бюджета г.Львова областному бюджету Львовской области субвенции в размере не менее 40 млн грн и перечислении областному бюджету указанных средств до 1.09.2019», – сказано в решении облсовета.

Ранее отдельные депутаты называли вопрос о передаче помещения на ул. Короленко, 7 «дачей политического взятки» взамен поддержи депутатами «Самопомощи» отчета А.Ганущина.

Как сообщили в юридическом департаменте Львовского городского совета, 27 февраля Хозяйственный суд города Киева принял решение о приостановлении действия решения Львовского областного совета относительно продажи помещений на ул. Короленко, 7, а также приостановил проведение аукциона по продаже этих помещений.

Подробности скандала с продажей ЛОР помещения школы на Короленко, 7 в Львове читайте здесь.

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