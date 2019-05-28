Львовский облсовет передал сразу несколько пламенных «приветов» Зеленскому

Львовский облсовет принял сразу несколько обращений к Президенту Украины Владимиру Зеленскому – по недопущению игнорирования статуса государственного языка и использования его в своей публичной деятельности; о недопустимости вынесения на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Российской Федерацией; о недопустимости назначения на должности лиц, которые подпадают под действие Закона Украины «Об очистке власти» и других нормативно-правовых актов относительно очищения власти.

Эти обращения областные депутаты приняли большинством голосов на сессии 28 мая.

Депутаты напомнили В.Зеленскому, что согласно Конституции и решения Конституционного Суда, украинский язык как государственный является обязательным средством общения на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления.

«Кроме того, мы, депутаты Львовского областного совета, считаем, что Президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни, как официальный язык России – государства-агрессора.

Несмотря на очевидное нарушение установленных законодательных норм, просим Вас, Президента Украины, не допускать этого в дальнейшем и в своей публичной деятельности руководствоваться государственным украинским языком», – сказано в обращении.

Депутаты Львовщины считают недопустимым референдум о возможности мирных договоренностей с Россией.

«Считаем, что мирные договоренности со страной-агрессором возможны только в случае вывода российских военных сил и обязательное освобождение оккупированных территорий Украины, установление государственной власти Украины на территории Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым. По мнению Львовского областного совета, инициатива по проведению референдума по вопросу о заключении мирных договоренностей с Россией является абсолютно недопустимой к выполнению изложенных выше требований», – говорится в обращении.

Еще одним обращением избранные напомнили Президенту Зеленскому, что среди основных и первых требований Революции Достоинства было проведение в стране люстрации.

«На сегодня проведение полной люстрации, в частности, новых руководителей Администрации Президента является первоочередным средством защиты демократии и европейских ценностей в Украинском Государстве, а также действенным инструментом, применение которого не допускает возрождение старых режимов или рецидивов прошлого, а способствует демократизации общественных институтов и утверждению демократических принципов.

Однако новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Главой Администрации Президента Украины Богдана Андрея Иосифовича без люстрационной проверки.

Учитывая это, Львовский областной совет призывает Президента Украины, Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины неуклонно придерживаться требований действующего законодательства Украины и проводить кадровые назначения с учетом Закона Украины «Об очистке власти», не допуская на должности лиц с сомнительной репутацией», – сказано в обращении.

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