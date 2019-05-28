Луценко рассказал, куда делись конфискованные «деньги Януковича»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, куда потратили конфискованные активы коррупционеров времен экс-президента Украины Януковича.

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

«По решению суда состоялась спецконфискация активов коррупционеров, это были 1,5 млрд долларов, которые после Революции достоинства были арестованы на счетах в... На момент, когда состоялась спецконфискация, 1,3 млрд долларов находились в денежной форме и пошли в госбюджет, а 200 млн долларов находились в форме облигаций, и на эту сумму был списан внешний долг Украины», – отметил Луценко.

Он рассказал, что половина этих средств пошла на армию, новые виды оружия, в частности, ракету средней дальности, 117 общежитий для военных, сельскую медицину, большую часть дорог, которые строятся в Украине, выплаты объединенным общинам в Украине.

«Все до копейки эти средства были распределены Верховной Радой, бюджетом и пошли на конкретные проекты», – добавил Луценко.

Напомним, суд принял решение о зачислении в государственный бюджет в порядке спецконфіскації 1 млрд 478 млн грн.

Ранее Луценко заявил, что после парламентских выборов пойдет в политику.

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