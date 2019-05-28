Коломойский сказал, кто возглавит Минздрав

Народный депутат от партии «Возрождение» Андрей Шипко станет новым министром здравоохранения Украины.

Об этом заявил олигарх Игорь Коломойский в интервью Украинской правде. Он добавил, что Шипко – его друг, пишет Обозреватель.

«Это мой товарищ. Будущий министр здравоохранения», – ответил Коломойский на вопрос о том, почему вместе с ним в Днепр прилетел народный депутат из фракции «Возрождение» Андрей Шипко, который представляет в Совете Днепропетровскую область.

Вместе с тем Коломойский выразил уверенность в том, что именно Шипко займет указанную должность.

«Я его не лоббирую, но он мне много чего рассказал об этой Супрун (и. о. министра здравоохранения Украины. – ред.) Хотя некоторые вещи положительные. Но большинство, конечно, ужасные вещи рассказывал», – добавил олигарх.

Он добавил, что с Шипко познакомился на «ниве депутатства».

«Друг и приятель (Шипко, – Ред.). Но я с ним познакомился на ниве депутатства», – отметил Коломойский.

Как известно,в 2006-2012 годах Шипко работал заместителем председателя Днепропетровского областного совета. Он является депутатом Верховной Рады Украины VII и VIII созывов. Оба раза избран в одномандатном избирательном округе №35 Днепропетровской области.

В Раде он является членом депутатской группы политической партии «Видродження». Шипко занимает должность члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения.

Напомним, на борту самолета, которым олигарх Игорь Коломойский прилетел из Герцлии (Израиль) в Днепр находились также народный депутат от партии «Возрождение» Андрей Шипко и совладелец «95 квартала» Тимур Миндич.

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