Кличко: Поврежденные стеклянные элементы нового моста уже восстановлены

Поврежденные элементы стеклянного пола нового пешеходного моста – защитную стеклопленку – восстановили.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook, сообщает пресс-служба киевского городского головы.

«Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с Аркой дружбы народов», – отметил Кличко.

Мэр Киева выразил надежду, что правоохранители найдут вандалов, которые нанесли ущерб новом туристическом объекта. А подобные действия недоброжелателей больше не повторятся.

«Киевляне продолжают гулять нашим новым пешеходно-велосипедным мостом и любоваться видами из него. Еще раз хочу подчеркнуть: Киев – наш дом. И то, как он будет выглядеть, зависит от нас с вами. Давайте вместе беречь и приумножать красоту столицы!

Мне действительно больно, когда кто-то пытается опорочить то, что создавалось для миллионов киевлян и гостей нашего города. Неужели неприятно гордиться своим городом, его красивыми локациями, его красотой и интеллигентными людьми?!», – написал Виталий Кличко.

Напомним, в субботу, 25 мая, мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов и поздравил киевлян с Днем Киева.

Впоследствии появилась информация, что два фрагмента стеклянного пола конструкции повреждены. Отреагировав на эту ситуацию мэр Киева. Он заявил, что это криминал, и вандалы получат «жесткий ответ».

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