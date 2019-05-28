Кабмин не будет проводить на этой неделе заседания

Кабинет Министров Украины не будет проводить заседания на этой неделе.

Об этом, ссылаясь на секретариат Кабмина, передает РБК-Украина.

В частности, изданию подтвердили, что заседания Кабмина в среду, 29 мая, не будет. Это связано с возможным голосованием за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана на пленарном заседании Совета 30 мая. Таким образом, дальнейшие планы будут зависеть от событий в парламенте в четверг.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман на этой неделе презентует свою партию «Украинская стратегия», проведя ее съезд.

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