«Холодильник» не влияет на субсидию, – активист объяснил, как Минфин будет проверять украинцев

Финансовая проверка получателей субсидий предусматривает мониторинг всех операций по банковским счетам, а это – государственные реестры по недвижимости и автотранспорта, данные из налоговой, то есть все то, что защищено законом о персональных данных.

Это отметил общественный деятель Александр Скубченко в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Господин Скубченко признал, что если государство предоставляет субсидии, то она действительно должна контролировать этот процесс и проверять, действительно ли тот или иной граждан имеет право на такую помощь. Впрочем, если рассматривать проверку чисто финансового положения человека, то все сводится к доступу к персональным данным, которые защищены законом Украины.

«Напомню, что еще с прошлого года в парламенте лежит законопроект относительно проверки субсидіантів, который до сих пор не проголосован за нарушение защиты персональных данных. Следовательно, все сводится к легальности решения, а потому какое право имел Кабмин, когда принимал постановление о проверке, которая нарушает закон?» – подчеркнул общественный деятель.

Он пояснил, что финансовая проверка получателей субсидий предусматривает мониторинг всех операций по банковским счетам, а это – государственные реестры по недвижимости и автотранспорта, данные из налоговой, то есть все то, что защищено законом.

«Холодильник и то, что в нем, не влияет на субсидию. Поскольку речь идет о существенных изменениях материального положения, а это, согласно решению Кабмина, купля-продажа на 50 тысяч гривен и больше. Зато эти данные и так есть у государства, а потому нужно лишь наладить механизм, а не разрешать доступ к персональным данным», – отметил Александр Скубченко.

Как сообщалось, по данным Государственной службы статистики в Украине увеличилось количество получателей субсидий.

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