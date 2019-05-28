Грымчак прогнозирует, что Зеленский в вопросе Донбасса и Крыма будет делать то же, что и Порошенко

Украине не нужна война и уже сейчас в команде Зеленского понимают, что другого пути, кроме того, которого придерживался Порошенко – нет. Поэтому, вероятнее всего, они будут придерживать той же стратегии и благодаря международным санкциям, которые ужесточаются, заставят РФ вернуть украинских пленных.

Об этом в эфире проекта «Игра Z огнем» на телеканале ZIK говорил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрий Грымчак.

«Нынешняя Администрация Президента Зеленского выступает за открытый диалог и предлагает его. Но произошло то, когда ты видишь документы, сводки разведки и не только, многое становится понятным», – сказал Грымчак.

По его словам, даже, если говорить по поводу привлечения Великобритании и США, то к сожалению, это оказалось не просто. Хотя бы потому, что Нормандский формат есть в резолюции Совбеза ООН и такие страны как Германия и Франция делегированы ЕС по согласованию с США.

«Конечно, я бы приветствовал какие-либо поручения, но насколько я знаю, ни США, ни Британия, сейчас не собираются этого делать», – отметил он.

Что же касается окончания войны, то есть то, что очень часто предъявляли Порошенко о двух неделях, которые он пообещал сразу после выборов. К сожалению, он рассказал, что тогда были отданы команды и две трети Донецкой и Луганской областей были уволены, после того зашли в большом количестве российские войска на нашу территорию.

«Боевые действия мы бы уже тогда завершили, пожалуй, до сентября и полностью очистили нашу территорию от всего, что там есть. И люди там жили бы так, как в Харькове или тогда еще оккупированном Славянске, Краматорске. Там действуют украинские законы, украинские пенсии выплачиваются и никто никого не преследует за русский язык, ни за принадлежность к какой-либо церкви», – прокомментировал он.

Поэтому, по его мнению, как только сейчас становится понятным и Зеленскому и его команде, что не Порошенко начал войну, все выглядит по-другому.

«Война нам не нужна, потому что сдерживает развитие нашего государства и не дает в полную силу развиваться. Но другого пути нет и на сколько я вижу у Зеленского идут тем же путем. Потому что международная поддержка и санкции для РФ в конце-концов приведут к тому, что будут освобождены наши моряки, заложники, возвращены корабли и на Донбассе будет мир и согласие. Крым тоже вернется, потому что к сожалению, другого пути, кроме политико - дипломатического нет», – добавил Грымчак.

Напомним, президент Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. В частности, в Станице Луганской Зеленский побывал на передовой на посту наблюдения и блиндажах. Где ближайшая позиция противника расположена по 400 метров.

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