Голосование за Избирательный кодекс, – Парубий указал нардепам на преграду

Новый Избирательный кодекс после рассмотрения в профильном комитете председатель ВРУ обещает безотлагательно поставить на рассмотрение зала.

Об этом Андрей Парубий заявил во время утреннего заседания Верховной Рады Украины 28 мая, которое транслирует телеканал ZIK.

Народный депутат Украины (фракция «Самопомощь») Руслан Сидорович во время выступления с трибуны ВРУ напомнил, что в 2014 году, когда было подписано коалиционное соглашение, пять фракций приняли на себя обязательства изменить избирательную модель, ликвидировать мажоритарную систему, открыть списки. С его слов, рабочая группа все это время готовила Избирательный кодекс до принятия, и в начале года документ был подготовлен ко второму чтению.

«Что мы сейчас слышим? 4,5 тысячи поправок мы не рассмотрим. Коллеги, там нет 4,5 тысячи поправок. Там есть проработанные 4,5 тысячи поправок, там есть финализированный текст, который завтра может быть вынесен в сессионный зал», – отметил Руслан Сидорович.

Нардеп призвал вынести документ в зал и показать, что ВРУ готова выполнить обещания, которые дала пять лет назад.

Председатель ВРУ Андрей Парубий отметил, что вчера дал поручение профильному комитету собраться и попросил парламентариев посодействовать тому, чтобы заседание комитета в среду прошло, а, если на то есть политическая воля, собрать заседание еще сегодня, ведь ВРУ без решения комитета не сможет его рассмотреть. После рассмотрения в комитете, как подчеркнул спикер, он безотлагательно поставит проект закона об Избирательном кодексе, где говорится об открытых списках на голосование.

Напомним, 21 мая состоялись консультации с участием Президента Зеленского и глав парламентских фракций. Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в ВРУ и отменить «мажоритарку» (сейчас в Украине смешанная избирательная система, а в ВРУ проходят партии, набравшие более 5% голосов).

22 мая во время внеочередного заседания Верховной Рады народные депутаты не смогли включить в повестку дня президентские законопроекты по изменению избирательного законодательства.

Как сообщали, во время заседания Согласительного совета 27 мая председатель ВРУ Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада в ближайшее время должна рассмотреть Избирательный кодекс в части введения открытых списков, законопроект об импичменте Президента, а также проект закона о ВСК.

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