Евровидение-2019 по всему миру смотрели более 180 миллионов зрителей

Евровидение-2019, которое проходило в этом году в Израиле, смотрели 182 миллиона зрителей из разных стран.

Об этом сообщает Европейский вещательный союз, передает 112 Украина.

В частности, финал 18 мая, длился почти четыре часа, привлек 36,7% аудитории, что на один процент больше, чем в прошлом году. Кроме того, музыкальный конкурс смотрели онлайн через YouTube 40 миллионов уникальных зрителей. Подавляющее большинство этих зрителей было младше 35 лет.

Голландец Дункан Лоуренс принес первую победу для своей страны за 44 года. В стране-победительнице, Нидерландах, в среднем 4,5 миллиона зрителей смотрели финальные выступления, что составило 73,4% телевизионных просмотров в стране.

В стране, которая принимала Евровидение-2019, Израиле, финал получил 63,2% ТВ-просмотров.

Наибольшая аудитория уже девятый год подряд была в Германии - конкурс собрал 7,6 миллионов зрителей.

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